Jeff Bezos'tan şarkıcı Dolly Parton'a 100 milyon dolar

Dünyanın en zengin dördüncü insanı Jeff Bezos (58), servetinin büyük bölümünü bağışlama kararı aldı. 10 yılda 10 milyar dolar bağışladığı için adı 'pinti milyarder'e çıkan Bezos, bu imajını yıkmak istiyor.



Bezos, hayatının sonuna kadar yaklaşık 125 milyar dolar bağışlamış olacağını aktardı.



Bezos, bağışının büyük bölümünü iklim kriziyle mücadele ve derin sosyal ve politik bölünmelere karşı insanlığı birleştirebilecek insanları desteklemek için yapacak.



Öte yandan ABD’li şarkıcı Dolly Parton’a milyarder JBezos’un adına 100 milyon dolar ödül verildi. Ödülün “cesaret ve nezaketle çözüm peşinde olan” liderlere verildiği belirtildi.

Parton’a verilen 100 milyon dolarlık ödülü Jeff Bezos duyurdu.



Ödülü aldığını duyan Parton Instagram hesabında “Vov, gerçekten 100 milyon dolar mı dedin?” dedi. Parton, parayla iyi şeyler yapmaya çalışacağını söyledi.



76 yaşındaki Parton, son yıllarda yardım çalışmalarıyla gündeme geliyordu. Parton, Covid salgınında aşı bulma çalışmaları için 1 milyon dolar toplayıp bağışlamıştı.

