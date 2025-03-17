Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Threoux evlendi

Hollywood yıldızı Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom gizlice evlendi. People dergisinin haberine göre, 53 yaşındaki aktör ile Boom Meksika'da dünyaevine girdi.



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 30 yaşındaki Bloom ile nişanlandığını duyuran aktör, 2018 yılında Jennifer Aniston ile yollarını ayırdı.

Uzun yıllardır birlikte olan çift 2015'te evlenmişti.