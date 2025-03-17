Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Threoux evlendi
Beterböcek Beterböcek, Trendeki Kız, Beni Satan Casus ve Mulholland Çıkmazı gibi yapımlarla tanınan Justin Theroux evlendi.
Hollywood yıldızı Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom gizlice evlendi. People dergisinin haberine göre, 53 yaşındaki aktör ile Boom Meksika'da dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 30 yaşındaki Bloom ile nişanlandığını duyuran aktör, 2018 yılında Jennifer Aniston ile yollarını ayırdı.
Uzun yıllardır birlikte olan çift 2015'te evlenmişti.
Oyuncu, Running Point, Beetlejuice Beetlejuice, Mulholland Drive and The Leftovers. Bloom’s credits include The Gilded Age, We Were the Lucky Ones ve Paradise gibi yapımlarla tanınıyor.
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