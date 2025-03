Jennifer Aniston'un yeni aşkı Pedro Pascal mı?

Gladyatör 2 filmindeki performansıyla beğeni toplayan Pedro Pascal ile Hollywood'un ünlü ismi Jennifer Aniston, akşam yemeği çıkışında görüntülendi.



56 yaşındaki Aniston ile ünlü aktörün birlikte görüntülenmesi aşk iddialarına neden oldu. People dergisine konuşan kaynaklar "Jennifer, Pedro'nun enerjisini seviyor ve onunla bir projede çalışmak istiyor" ifadelerini kullandı.

The Mandalorian veThe Last of Us ve Gladyatör 2 gibi yapımlarla tanınan Pascal, Fantastic Four: First Steps filminde rol almaya hazırlanıyor. Oyuncu, ayrıca Celine Song imzalı Materialists filminde Chris Evans ve Dakota Johnson gibi isimlerle başrolleri paylaşıyor.