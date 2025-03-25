Jennifer Aniston'un yeni aşkı Pedro Pascal mı?

Friends dizisiyle akıllarda yer eden Jennifer Aniston'ın, The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Jennifer Aniston'un yeni aşkı Pedro Pascal mı?

Gladyatör 2 filmindeki performansıyla beğeni toplayan Pedro Pascal ile 'un ünlü ismi , akşam yemeği çıkışında görüntülendi.

56 yaşındaki Aniston ile ünlü aktörün birlikte görüntülenmesi aşk iddialarına neden oldu. People dergisine konuşan kaynaklar "Jennifer, Pedro'nun enerjisini seviyor ve onunla bir projede çalışmak istiyor" ifadelerini kullandı.

The Mandalorian veThe Last of Us ve Gladyatör 2 gibi yapımlarla tanınan Pascal, Fantastic Four: First Steps filminde rol almaya hazırlanıyor. Oyuncu, ayrıca Celine Song imzalı Materialists filminde Chris Evans ve Dakota Johnson gibi isimlerle başrolleri paylaşıyor.

Jennifer Aniston'un yeni aşkı Pedro Pascal mı? - 1 Pedro Pascal, Gladyatör 2 filminde rol aldı.

2005 yılında Brad Pitt ile evliliğini bitiren , 2015-2018 yılları arasında Justin Theroux ile evliydi.

Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Threoux evlendi

Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Threoux evlendi

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