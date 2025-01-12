Jennifer Garner'ın arkadaşı yangında hayatını kaybetti: Suçluluk duyuyorum

The Adam Project, Arthur, Krallık, Juno ve Alias gibi yapımlarla tanınan oyuncu Jennifer Garner, yangında bir arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSNBC'ye konşan 52 yaşındaki oyuncu, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Bir arkadaşımı kaybettim. Zamanında kurtulamadı" diyen oyuncu, yangınlardan kaçanlara yardım etmek için gönüllü oldu.



Palisades bölgesinde yaklaşık 25 sene yaşadığını belirten ve yardıma ihtiyacı olanlar için elinden geleni yapacağını vurgulayan yıldız "Evimdeyken neredeyse suçluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

