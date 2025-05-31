Jennifer Lopez aşka kapılarını kapattı

Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrılık kararı sonra 55 yaşındaki Lopez'in aşk hayatı merak konusu oldu.

PROJELERİNE ODAKLANDI

Öte yandan son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Lopez'in özel hayatına dair iddialar ortaya atılmıştı.People dergisine konuşan kaynaklar "İş hayatına odaklanmış durumda ve hiç kimseyle görüşmüyor. Halinden memnun" ifadelerini kullanmıştı.

"Hayat devam ediyor ve eğer birileri hayatına devam edebiliyorsa o da Jennifer'dır. Her şeyi bir ders olarak görüyor. Aniden ayrılmaları ve Ben'in evli oldukları dönemde çabalamaya istekli olmaması onu çok incitti. Gerçekten evliliğinin yürümesini istiyordu" diyen kaynaklar, ünlü şarkıcının şu sıralar film ve sahne projeleriyle ilgilendiğini belirtti.