Jennifer Lopez'den depremzedelere bağış çağrısı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Ünlü isim, depremzedeler için takipçilerinden UNICEF'e bağış yapmalarını istedi.

Jennifer Lopez'den depremzedelere bağış çağrısı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de oldu.

lerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Jennifer Lopez, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.

Jennifer Lopez'den depremzedelere bağış çağrısı - 1

"100 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Ünlü şarkıcı, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.

Dünyaca ünlü yıldızlardan deprem paylaşımları

Dünyaca ünlü yıldızlardan deprem paylaşımları

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