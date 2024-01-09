Jennifer Lopez'i şaşırtan "uygunsuz soru"

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çiftten Lopez, 81. Altın Küre Ödülleri'ne katıldı.
Lopez'e kırmızı halıda sorulan ilginç soru ise sosyal medyada gündem oldu. Variety'nin muhabiri Marc Malkin, şarkıcıya Ben Affleck ile evliliğinin "son evliliği" olacağını nasıl bildiğini sordu.
Lopez bu soru karşısında kendini gülmekten alamadı.
"BU SORUYU SORMUŞ OLAMAZ!"
54 yaşındaki şarkıcı, muhabirin sorusuna "Bildiğinizi söylediklerinde, bilirsiniz. Ve bilmediğiniz diğer zamanlarda da bilmiyordunuz. Bence herhangi bir işe adım atmadan önce her zaman en iyi niyetlerle hareket ediyorsunuz" cevabını verdi.
Sosyal medyada muhabirin sorusu "uygunsuz" ve "garip" olarak nitelendirildi.
Yapılan yorumlar arasında "Aman Tanrım, JLo'ya bunu sormuş olamaz!" veya "Sunucu Marc, JLo'yu birden fazla evliliğinden dolayı utandırdı" gibi ifadeler yer aldı.
DÖRDÜNCÜ KEZ EVLENDİ
Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez, Marc Anthony, Chris Judd ve Ojani Noa ile evlilik yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- N-Life
- Jennifer Lopez