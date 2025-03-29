Jennifer Lopez'in aşk hayatında neler oluyor?
Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck sürpriz bir şekilde boşandı. Lopez'in aşk hayatı merak konusu oldu.
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı ve ünlü çift boşandı.
People dergisinin haberine göre, 6 Ocak'ta resmen boşanmalarına rağmen çiftin evliliğinin sona erme tarihinin 21 Şubat Cuma olduğu ve ikilinin yasal olarak bekar ilan edildiği açıklandı.
LOPEZ'İN HAYATINDA BİRİ VAR MI?
Ünlü çiftin boşanmasının ardından iki ay geçti. Şu sıralar yer aldığı projelerle adından söz ettiren Lopez'in özel hayatı merak konusu oldu. People dergisine konuşan kaynaklar "İş hayatına odaklanmış durumda ve hiç kimseyle görüşmüyor. Halinden memnun" ifadelerini kullandı.
"Hayat devam ediyor ve eğer birileri hayatına devam edebiliyorsa o da Jennifer'dır. Her şeyi bir ders olarak görüyor. Aniden ayrılmaları ve Ben'in evli oldukları dönemde çabalamaya istekli olmaması onu çok incitti. Gerçekten evliliğinin yürümesini istiyordu" diyen kaynaklar, ünlü şarkıcının şu sıralar film ve sahne projeleriyle ilgilendiğini belirtti.
Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Tarafların her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi.
Ünlü çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından da ortak pay alacak.
2000'Lİ YILLARIN EN POPÜLER ÇİFTİYDİ
İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu. İkili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.
Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden ise 3 çocuğu var.
NEDEN AYRILDILAR?
20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarını yalanladı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı. Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.
Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.
"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.
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