Jennifer Lopez'in aşk hayatında neler oluyor?

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı ve ünlü çift boşandı.



People dergisinin haberine göre, 6 Ocak'ta resmen boşanmalarına rağmen çiftin evliliğinin sona erme tarihinin 21 Şubat Cuma olduğu ve ikilinin yasal olarak bekar ilan edildiği açıklandı.

LOPEZ'İN HAYATINDA BİRİ VAR MI?

Ünlü çiftin boşanmasının ardından iki ay geçti. Şu sıralar yer aldığı projelerle adından söz ettiren Lopez'in özel hayatı merak konusu oldu. People dergisine konuşan kaynaklar "İş hayatına odaklanmış durumda ve hiç kimseyle görüşmüyor. Halinden memnun" ifadelerini kullandı.



"Hayat devam ediyor ve eğer birileri hayatına devam edebiliyorsa o da Jennifer'dır. Her şeyi bir ders olarak görüyor. Aniden ayrılmaları ve Ben'in evli oldukları dönemde çabalamaya istekli olmaması onu çok incitti. Gerçekten evliliğinin yürümesini istiyordu" diyen kaynaklar, ünlü şarkıcının şu sıralar film ve sahne projeleriyle ilgilendiğini belirtti.

