Jennifer Lopez'in en yakın arkadaşı Leah Remini de boşanıyor

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Lopez'in en yakın arkadaşı oyuncu Leah Remini de eşinden ayrılma kararı aldı.

LOPEZ İLE AFFLECK NEDEN AYRILIYOR?

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.



İddiaya göre Ben Affleck ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldatıyor. Kick Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı.

