Jennifer Lopez'in en yakın arkadaşı Leah Remini de boşanıyor

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Lopez'in en yakın arkadaşı oyuncu Leah Remini de eşinden ayrılma kararı aldı.
Remini ile eşi Angelo Pagan, sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını duyurdu. 2003 yılında dünyaevine giren çiftin 20 yaşındaki Sofia Bella adında bir kızı bulunuyor.
28 yıldır birlikte olan çift hala birbirlerinin "en iyi arkadaşı" olduklarını söyledi.
LOPEZ İLE AFFLECK NEDEN AYRILIYOR?
Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.
İddiaya göre Ben Affleck ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldatıyor. Kick Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı.
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