Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oldu

54 yaşındaki şarkıcının Jennifer Lopez ile evliliğinde Emme ve Max adında ikiz çocukları bulunuyor. Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. Lopez, daha sonra eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun süreli ilişki yaşamış, evliliğe gidecekleri konuşulurken, çift 2021'de ayrılmıştı.



Sonrasında ise Lopez'in hayatına, 17 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck girdi ikili, yıllar sonra yeniden şans verdikleri ilişkilerini, 2022 yazında evlilikle taçlandırdı.

