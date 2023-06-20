Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oldu

Geçtiğimiz aylarda eski kainat güzeli Nadia Ferreira evlenen şarkıcı Marc Anthoyn baba oldu. Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, bebeğinin ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
54 yaşındaki şarkıcı Anthony ile 23 yaşındaki Ferreira, Miami'de yapılan törenle dünyaevine girmişti. Çift, dokuz ay önce nişanlandıkları haberlerini doğrulamıştı.
54 yaşındaki şarkıcının Jennifer Lopez ile evliliğinde Emme ve Max adında ikiz çocukları bulunuyor. Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. Lopez, daha sonra eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun süreli ilişki yaşamış, evliliğe gidecekleri konuşulurken, çift 2021'de ayrılmıştı.
Sonrasında ise Lopez'in hayatına, 17 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck girdi ikili, yıllar sonra yeniden şans verdikleri ilişkilerini, 2022 yazında evlilikle taçlandırdı.
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