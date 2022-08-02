Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa: Ben Affleck ile mutlu olacaklarını sanmıyorum

Jennifer Lopez'in yaklaşık bir yıl evli kaldığı ilk eşi Ojani Noa, ünlü şarkıcı hakkında açıklamalarda bulundu.



Daily Mail'in haberine göre; 48 yaşındaki Noa, "Ona (Jennifer Lopez) ve Ben'e (Affleck) en iyisini diliyorum, ancak bu evliliğin süreceğine ikna olmadım" dedi.

"BANA HAYATININ AŞKI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ"



Noa, "Jennifer aşık olmayı seviyor, 7-8 kez evlenecek. Affleck dört numaralı koca. Ben bir numaralı kocaydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söylemişti. Düğün gecemizde yatakta yattığımızda, sonsuza kadar birlikte olacağımızı söyledi" sözlerini dile getirdi.



20 yıl önce birlikteliklerini noktalayan Lopez ile Affleck geçtiğimiz ay evlenmişti.

