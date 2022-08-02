Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa: Ben Affleck ile mutlu olacaklarını sanmıyorum

Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa, ünlü şarkıcının evliliği hakkında konuştu. Lopez'in mutlu olacağına inanmadığını söyleyen Noa, "Evliliğin süreceğine ikna olmadım" açıklamasında bulundu.

Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa: Ben Affleck ile mutlu olacaklarını sanmıyorum

Haberler 02.08.2022 - 09:18

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Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı

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'in yaklaşık bir yıl evli kaldığı ilk eşi Ojani Noa, ünlü şarkıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'in haberine göre; 48 yaşındaki Noa, "Ona (Jennifer Lopez) ve Ben'e (Affleck) en iyisini diliyorum, ancak bu evliliğin süreceğine ikna olmadım" dedi.

"BANA HAYATININ AŞKI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ"

Noa, "Jennifer aşık olmayı seviyor, 7-8 kez evlenecek. Affleck dört numaralı koca. Ben bir numaralı kocaydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söylemişti. Düğün gecemizde yatakta yattığımızda, sonsuza kadar birlikte olacağımızı söyledi" sözlerini dile getirdi.

20 yıl önce birlikteliklerini noktalayan Lopez ile Affleck geçtiğimiz ay evlenmişti.

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