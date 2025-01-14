Jessica Simpson ile Eric Johnson'ın 10 yıllık evliliği sona erdi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson ile NFL oyuncusu eşi Eric Johnson'ın 10 yıllık evliliği sona erdi. 44 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, ayrılığın ardından People'a açıklama yaptı.

''MAHREMİYETE DEĞER VERİYORUZ''

Jessica Simpson "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" dedi.