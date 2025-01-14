Jessica Simpson ile Eric Johnson'ın 10 yıllık evliliği sona erdi
Ünlü şarkıcı Jessica Simpson ile eşi Eric Johnson'dan kötü haber geldi. 10 yıllık evlilikleri biten ünlü çiftten Simpson, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson ile NFL oyuncusu eşi Eric Johnson'ın 10 yıllık evliliği sona erdi. 44 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, ayrılığın ardından People'a açıklama yaptı.
''MAHREMİYETE DEĞER VERİYORUZ''
Jessica Simpson "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" dedi.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Simpson ve Johnson, dört yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2014 yılında dünyaevine girmişlerdi. Ünlü çiftin, 12, 11 ve 5 yaşında çocukları bulunuyor.
Simpson daha önce 2002-2005 yılları arasında Nick Lachey ile evliydi .
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