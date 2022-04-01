Jim Carrey: Emekli oluyorum

Hollywood dünyası, Bruce Willis’in hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmasının şokunu henüz atlatamamışken Jim Carrey de oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı.

Jim Carrey: Emekli oluyorum

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 13:53 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 13:56

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Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

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Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, emekli olacağını ve artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı.

Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu. 

AÇIK KAPI BIRAKTI

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.

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