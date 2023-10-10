Joe Jonas ile boşanma arifesindeki Sophie Turner sosyal medyaya döndü

NEDEN AYRILIYORLAR?



Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirmişti. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.



Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcadığını söylese de Turner'ın da İngiltere'ye taşınıp çocuklarını burada büyütmek istediği ve bunun aralarında sorun olduğu iddia edilmişti.

