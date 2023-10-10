Joe Jonas ile boşanma arifesindeki Sophie Turner sosyal medyaya döndü

"Game of Thrones" dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında şarkıcı Joe Jonas ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çift, aldıkları boşanma kararıyla gündemden düşmüyor.
"ORTAK BİR KARAR"
Ünlü çift ayrılıklarını yaptıkları ortak açıklama ile doğrulamıştı. İkili, paylaşımlarından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dört yıl süren harika evliliğimizden sonra karşılıklı olarak ilişkimizi dostane şekilde bitirmeye karar verdik. Ayrılığın nedenine dair birçok dedidoku var. Aslında bu ortak bir karar. Herkesin bizim ve çocuklarımızın mahremiyetine ilişkin isteklerimize saygı duymasını içtenlikle umuyoruz."
TURNER KORKMUYOR
Bir süredir çocuklarıyla Taylor Swift'in New York'taki evinde kalan Sophie Turner, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya döndü.
Ünlü oyuncu, ortak ayrılık açıklamasından aylar sonra kolundaki boncuklu bilekliği paylaştı. Bileklikte “Fearless” (Korkusuz) yazması ise manidar bulundu.
NEDEN AYRILIYORLAR?
Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirmişti. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.
Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcadığını söylese de Turner'ın da İngiltere'ye taşınıp çocuklarını burada büyütmek istediği ve bunun aralarında sorun olduğu iddia edilmişti.
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