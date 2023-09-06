Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanma sebebi belli oldu

NEDEN AYRILIYORLAR?

Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.



Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.

2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.