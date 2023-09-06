Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanma sebebi belli oldu

2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları olan Sophie Turner-Joe Jonas çifti evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 34 yaşındaki Jonas'ın, Turner'a boşanma davası açtığı bildilirdi. TMZ'nin haberine göre, Jonas iki çocuğunun ortak velayetini talep ediyor.
ÇOCUKLAR BİR SÜREDİR BABALARI İLE
İkilinin evlilik sözleşmesi olduğu ve çocukların bir süredir Joe Jonas ile birlikte kaldığı biliniyor. Dünya turnesinde olan şarkıcı, çocuklarını hep yanında götürdüğünü belirtti. Çiftin son 6 aydır ilişkisinde sorun yaşadığı ve Jonas'ın geçtiğimiz hafta avukat arayışına girdiği ortaya çıktı.
NEDEN AYRILIYORLAR?
Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.
Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.
2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.
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