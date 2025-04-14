John Travolta'dan duygusal paylaşım: Ölen oğluna seslendi
71 yaşındaki ABD'li aktör John Travolta, 16 yıl önce ölen oğlu Jett Travolta'yı 33. doğum gününde andı.
Oğlunu 2009 yılında kaybeden ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ''İyi ki doğdun Jett. Seni çok özledim ve sonsuza kadar seveceğim'' notunu düştü.
Oyuncunun, merhum eşi Kelly Preston'dan Jett, Ella Bleu ve Benjamin adında üç çocuğu var.
AİLESİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI
16 yıl önce ailesiyle gittiği Bahamalar tatilinde sara krizi geçiren Jett, kafasını küvete çarptıktan sonra yaşama veda etti.
John Travolta'nın eşi Kelly Preston ise meme kanseri teşhisi konulduktan sonra Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti.
''BAŞIMA GELEN EN KÖTÜ ŞEY''
Daha önce verdiği bir röportajda oğlunun ölümünden sonra çok zor toparlandığını anlatan yıldız oyuncu, Jett'in kaybını "Başıma gelen en kötü şey" sözleriyle tanımlamıştı.
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