John Travolta'dan duygusal paylaşım: Ölen oğluna seslendi

Oğlunu 2009 yılında kaybeden ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ''İyi ki doğdun Jett. Seni çok özledim ve sonsuza kadar seveceğim'' notunu düştü.

Oyuncunun, merhum eşi Kelly Preston'dan Jett, Ella Bleu ve Benjamin adında üç çocuğu var.