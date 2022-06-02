Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı

ABD'de ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davası Depp'in lehine sonuçlandı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Yaklaşık 6 haftadır ülke gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.



ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.



Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Depp'i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp'i alkışlarken Heard'ü yuhaladı.

"JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ"

Kararı İngiltere'de öğrenen Depp, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de ekledi.



Amber Heard ise kararı, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Eski kocamın orantısız gücüne ve etkisine karşı koymak için kanıt dağının hala yeterli olmamasına üzüldüm. Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda da hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle yorumladı.

AMBER HEARD: KANEPEDE OTURUYORDUK VE YÜZÜME VURDU