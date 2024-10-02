"Joker" filminin ödüllü yıldızı Joaquin Phoenix evlendi mi?

Tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker’in devam filmi “Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik” için geri sayım devam ediyor. 4 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin başrolü oyuncusu Joaquin Phoenix'in evlendiği iddia edildi.

49 yaşındaki oyuncu, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Rooney Mara ile birlikte. Hatta çift, bu yılın başında ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

Talk Easy with Sam Fragoso adlı program katılan yıldız, Mara'dan "eşim" diye bahsetti. Aktör, 2020 yılında Oscar Ödülleri'ndeki konuşması için annesi ve eşinden fikir aldığını söyledi.

