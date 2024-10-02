"Joker" filminin ödüllü yıldızı Joaquin Phoenix evlendi mi?
“Joker: İkili Delilik” filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in gizlice evlendiği iddia edildi.
Tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker’in devam filmi “Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik” için geri sayım devam ediyor. 4 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin başrolü oyuncusu Joaquin Phoenix'in evlendiği iddia edildi.
49 yaşındaki oyuncu, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Rooney Mara ile birlikte. Hatta çift, bu yılın başında ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.
Talk Easy with Sam Fragoso adlı program katılan yıldız, Mara'dan "eşim" diye bahsetti. Aktör, 2020 yılında Oscar Ödülleri'ndeki konuşması için annesi ve eşinden fikir aldığını söyledi.
Oyuncu, Mara ile evlenip evlenmediğine dair resmi bir açıklamada bulunmadı.
2021 yılında "Her" filmin setinde tanışan ikili, 2017 yılında aşk yaşadıklarını doğruladı. 2020 yılında River adında bir çocuk sahibi olan çift, ikinci bebeklerini bekliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- N-Life Kültür&Sanat
- Joaquin Phoenix