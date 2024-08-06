Josh Hartnett kariyerinin en utanç verici anını açıkladı

Şimdilerde gösterimde olan M. Night Shyamalan imzalı gerilim Tuzak'ın (Trap) başrolünde yer alan Josh Hartnett, Elle dergisine röportaj verdi.

Setteki en utanç verici an sorusuna yanıt veren ünlü isim, Pearl Harbor'ın çekimlerini işaret etti.

"ÇOK UTANÇ VERİCİYDİ"



Josh Hartnett, "Setteki en utanç verici anlarımdan biri, Pearl Harbor'da Kate Beckinsale'le paraşütün içindeki romantik sahne. O gün ilk kez bir yaşındaki küçük kızını ve eşini sete getirmeye karar vermiş. Bütün gün kendimi çok kötü hissettim. Çok utanç vericiydi" dedi.