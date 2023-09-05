Josh O'Connor: The Crown ile gelen şöhretle baş etmekte zorlandım

Josh O'Connor, dizinin 2019 ve 2020'de izleyici karşısına çıkan 3. ve 4. sezonunda Prens Charles'ı canlandırmıştı.
Performansıyla Emmy Ödülü kazanan oyuncu, yakın zamanda bir dergiye verdiği röportajda; dizinin kendisine kazandırdığı görünürlükten hoşlanmadığını söyledi.
"BERBAT BİR DÖNEMDİ"
O'Connor, "Berbat bir dönemdi. Dizinin çok etki yarattığını gördüm, birileri beni durduruyordu" dedi ve ekledi:
"Başarılı ve görünür bir şeyin içinde olmak istiyoruz ama bence anonimliği biraz bile kaybetmenin ne kadar güçlü olabileceğini bazen hafife alıyoruz."
Kendisini daha küçük film ve TV projeleri üzerinde çalıştığı zamanlara karşı özlem duyarken bulduğunu anlatan ünlü isim, "Sadece The Crown'dan önceki kariyerimde ne yapıyorsam, onu yapmaya devam etmek istedim" ifadelerini kullandı.
"BU TUHAF BİR DİNAMİK"
Öte yandan O'Connor, 2021'de Emmy ödülünü kazandıktan sonraki açıklamasında “Bu gösteriyi yapmak toplam olarak hayatımın iki yılıydı. Ve sonra hayatımın geri kalanı bunun hakkında konuşmakla geçti. Bu tuhaf bir dinamik; Bazen işiniz hakkında konuşmaya, onu yapmaktan daha fazla zaman harcıyorsunuz. Ve bu da The Crown'un başarısını gösteriyor; insanlar bunu duymak istiyor, süreci ve hikayeleri anlamak istiyor. Hayatımın en iyi iki yılını geçirdim. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp başka şeyler hakkında konuşabilme fikri de heyecan verici" demişti.
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