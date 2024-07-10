Julia Roberts'ın ağabeyine konuşma yasağı

Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın ağabeyi Eric Roberts, "Still Here Hollywood" adlı podcast'te kız kardeşi hakkında konuştu. 68 yaşındaki oyuncuya, kız kardeşi hakkında bir soru oldu. Roberts "Ona sormanız lazım" diye yanıt verdi.
Eric Roberts "Kız kardeşimi çok seviyorum ama onun hakkında konuşamam. O, konuşmamı istemiyor" dedi.
Oyuncunun kızı Emma Roberts'ın da kendisine yasak getirdiğini belirten yıldız "Kızım da onun hakkında konuşmamı istemiyor bazen konuşuyorum ama ikisi hakkında da konuşmamam lazım" dedi.
Eric Roberts, Cehennem Melekleri, Babil, Top Gunner, Ölümsüzlerin Savaşı ve Chuck gibi yapımlarla tanınıyor.
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