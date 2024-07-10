Julia Roberts'ın ağabeyine konuşma yasağı

Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın ağabeyi Eric Roberts, "Still Here Hollywood" adlı podcast'te kız kardeşi hakkında konuştu. 68 yaşındaki oyuncuya, kız kardeşi hakkında bir soru oldu. Roberts "Ona sormanız lazım" diye yanıt verdi.

Eric Roberts "Kız kardeşimi çok seviyorum ama onun hakkında konuşamam. O, konuşmamı istemiyor" dedi.