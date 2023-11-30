Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok

Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın görüntü yönetmeni Danny Moder ile üç çocuklu mutlu beraberliği devam ediyor.
56 yaşındaki oyuncu, ikizleri Hazel ve Finn’in 19. yaş günlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
İKİZ ÇOCUKLARI 19 OLDU
Instagram hesabından yıllar önce kızı ve oğluyla verdiği pozu paylaşan Roberts, “19… Birlikte yaşamanın neşesine, eğlencesine, çılgın gürültüsüne diyecek kelime yok” ifadelerini kullandı.
Julia Roberts-Danny Moder çiftinin 16 yaşında Henry Daniel isimli bir oğlu daha bulunuyor.
"KOCAMLA, ÇOCUKLARIMLA KURDUĞUM HAYAT EN ÖNEMLİ ŞEY"
Öte yandan Julia Roberts, daha önce verdiği bir röportajda aile hayatını ön planda tuttuğunu “Kocamla birlikte kurduğum hayat. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz hayat. Ve bu en iyi şey. Önemli olan, günün sonunda eve, onlara muzaffer bir şekilde dönmek" ifadeleriyle açıklamıştı.
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