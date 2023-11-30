Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok

"Pretty Woman" filmiyle şöhreti yakalayan Oscar ödüllü Julia Roberts'ın ikiz çocukları 19 yaşına bastı. Ünlü isim, ikizlerinin doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı.

Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok

Hollywood yıldızı 'ın görüntü yönetmeni Danny Moder ile üç çocuklu mutlu beraberliği devam ediyor.

56 yaşındaki oyuncu, ikizleri Hazel ve Finn’in 19. yaş günlerini hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok - 1

İKİZ ÇOCUKLARI 19 OLDU

Instagram hesabından yıllar önce kızı ve oğluyla verdiği pozu paylaşan Roberts, “19… Birlikte yaşamanın neşesine, eğlencesine, çılgın gürültüsüne diyecek kelime yok” ifadelerini kullandı.

Julia Roberts-Danny Moder çiftinin 16 yaşında Henry Daniel isimli bir oğlu daha bulunuyor.

Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok - 2

"KOCAMLA, ÇOCUKLARIMLA KURDUĞUM HAYAT EN ÖNEMLİ ŞEY"

Öte yandan Julia Roberts, daha önce verdiği bir röportajda aile hayatını ön planda tuttuğunu “Kocamla birlikte kurduğum hayat. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz hayat. Ve bu en iyi şey. Önemli olan, günün sonunda eve, onlara muzaffer bir şekilde dönmek" ifadeleriyle açıklamıştı.

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