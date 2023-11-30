Julia Roberts'ın ikizleri 19 yaşında: Neşemize diyecek kelime yok

"KOCAMLA, ÇOCUKLARIMLA KURDUĞUM HAYAT EN ÖNEMLİ ŞEY"

Öte yandan Julia Roberts, daha önce verdiği bir röportajda aile hayatını ön planda tuttuğunu “Kocamla birlikte kurduğum hayat. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz hayat. Ve bu en iyi şey. Önemli olan, günün sonunda eve, onlara muzaffer bir şekilde dönmek" ifadeleriyle açıklamıştı.