Justin Bieber, 4 yıl aradan sonra yeni albümünü yayınladı: Evliliğine gönderme mi yapıyor?
31 yaşındaki ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın yedinci stüdyo albümü SWAG, 11 Temmuz Cuma günü müzikseverlerle buluştu.
Toplam 21 parçadan oluşan albümde Sexyy Red, Dijon, Lil B, Gunna, Cash Cobain, 2 Chainz ve komedyen Druski gibi isimler de Bieber’a eşlik ediyor. Albüm, Bieber’ın 2021 yılında yayımlanan Justice albümünden dört yıl sonra geldi.
Hollywood Reporter, Bieber’ın albümü tamamlamak için nisan ayında İzlanda’ya gittiğini duyurmuştu.
SWAG albümünde All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing on Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long ve Forgiveness gibi şarkılar yer alıyor.
Albümde yer alan Walking Away adlı şarkıda Bieber'ın, Hailey Bieber ile olan çalkantılı evliliğine göndermeler yaptığı öne sürülüyor. Şarkıda, çiftin sabrının sınandığı ve ilişkiye ara vermenin daha iyi sonuçlar doğuracağına dair ifadeler yer alıyor.
Justin Bieber, müzik kariyerine 2010’da yayımladığı My World 2.0 albümüyle başladı. 2015’te çıkardığı Where Are Ü Now ile ilk Grammy’sini kazandı. İki yıl sonra, 2017’de Luis Fonsi ve Daddy Yankee ile yaptığı Despacito remix’i Latin Grammy ödülüne layık görüldü.
Bieber, kariyeri boyunca 26 Billboard Müzik Ödülü, 18 Amerikan Müzik Ödülü ve 22 MTV Avrupa Müzik Ödülü kazandı.
2023 yılında uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdı. Braun, 2007’den beri Bieber'ın menajerliğini üstleniyordu.
Puck News, eski dostların aylardır konuşmadığını yazsa da, bu söylentiler ikili tarafından yalanlandı. Mayıs ayında bağımsız denetim firması PricewaterhouseCoopers (PWC) tarafından yapılan inceleme, Bieber’ın Braun’a 8.8 milyon dolardan fazla borcu olduğunu ortaya koydu.
Mayıs ayında yayımlanan yeni bir belgesel, Bieber’ın Aralık 2022’de müzik kataloğunu 200 milyon dolara satmasının ardındaki nedenleri gözler önüne serdi. TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber adlı belgeselde, sosyal medya yıldızının mali sorunlarla karşı karşıya olduğu, 2022’de Justice Dünya Turnesi'nden çekilmesi nedeniyle borçlandığı iddia edildi.
TMZ’nin yapımcısı Harvey Levin, Bieber’ın iflasın eşiğinde olduğu için müzik kataloğunu satmak zorunda kaldığını ileri sürdü.
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