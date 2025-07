Justin Bieber, 4 yıl aradan sonra yeni albümünü yayınladı: Evliliğine gönderme mi yapıyor?

Toplam 21 parçadan oluşan albümde Sexyy Red, Dijon, Lil B, Gunna, Cash Cobain, 2 Chainz ve komedyen Druski gibi isimler de Bieber’a eşlik ediyor. Albüm, Bieber’ın 2021 yılında yayımlanan Justice albümünden dört yıl sonra geldi.



Hollywood Reporter, Bieber’ın albümü tamamlamak için nisan ayında İzlanda’ya gittiğini duyurmuştu.

SWAG albümünde All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing on Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long ve Forgiveness gibi şarkılar yer alıyor.



Albümde yer alan Walking Away adlı şarkıda Bieber'ın, Hailey Bieber ile olan çalkantılı evliliğine göndermeler yaptığı öne sürülüyor. Şarkıda, çiftin sabrının sınandığı ve ilişkiye ara vermenin daha iyi sonuçlar doğuracağına dair ifadeler yer alıyor.