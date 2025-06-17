Justin Bieber öfke sorunları hakkında konuştu

31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, uzun zamandır zor bir süreçten geçtiğini şu ifadelerle aktardı:

"İnsanlar sürekli bana ‘iyileş’ diyor. Eğer kendimi onarabiliyor olsaydım, şimdiye kadar yapmaz mıydım zaten? Öfke sorunlarım var... Hayatım boyunca, ‘senin düzelmen lazım’ diyen insanlar gibi olmaya çalıştım ama bu beni sadece daha da yorgun ve öfkeli biri yaptı. Dürüst olmak gerekirse, artık kendim hakkında düşünmekten yoruldum. Siz yorulmadınız mı?''