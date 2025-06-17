Justin Bieber öfke sorunları hakkında konuştu
Ünlü pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda öfke sorunlarıyla boğuştuğu itiraf etti.
31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, uzun zamandır zor bir süreçten geçtiğini şu ifadelerle aktardı:
"İnsanlar sürekli bana ‘iyileş’ diyor. Eğer kendimi onarabiliyor olsaydım, şimdiye kadar yapmaz mıydım zaten? Öfke sorunlarım var... Hayatım boyunca, ‘senin düzelmen lazım’ diyen insanlar gibi olmaya çalıştım ama bu beni sadece daha da yorgun ve öfkeli biri yaptı. Dürüst olmak gerekirse, artık kendim hakkında düşünmekten yoruldum. Siz yorulmadınız mı?''
Öte yandan Justin Bieber ve Hailey Bieber arasında soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyor.
Çift, 2019 yılının Eylül ayında Güney Carolina’da evlenmişti. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ise Hailey, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak bu mutlu gelişmeye rağmen, evliliklerinin son dönemde çalkantılı bir süreçten geçtiği öne sürülüyor. Bieber, bu yılın başlarında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında kendini zaman zaman "sahtekâr gibi" hissettiğini açıklamıştı.
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