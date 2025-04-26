Justin Bieber paparazzilere isyan etti: "Sanki hayvanmışım gibi!"
Son dönemde davranışları ve giyim tarzıyla gündem olan Justin Bieber, ruh sağlığının iyi olmadığına dair yapılan haberlere yanıt verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber son haftalarda evliliğinde kriz yaşadığı, ruh sağlığının iyi olmadığı ve şöhreti kaldıramadığı gibi iddialarla gündemde. 2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen ve geçtiğimiz yıl Jack Blues adında bir erkek çocuk sahibi olan pop yıldızı, sosyal medya hesabında hakkındaki iddialara isyan etti.
"BU ZORBALIĞI KABUL EDECEĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"
31 yaşındaki yıldız, Hollywood'un artık değişmesi gerektiğini söyledi.
Küçük yaşlardan itibaren spot ışıkları altında yaşayan Bieber, kendisini çekmeye çalışan bazı fotoğrafçıların görüntülerini paylaştı. Bieber paparazzilerin hayatını yaşamasına engel olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Herkes bana Los Angeles'ı terk etmemi söylüyor. Etkimin en çok gerekli olduğu yerden ayrılmam için yapılan bu zorbalığı kabul edeceğimi mi düşünüyorsunuz? Karanlıktan kaçarsak nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Ben de Hollywood'un işleyişine uyum sağladım. Utanç verici bir durum. Bir eşi ve oğlu olan bir yetişkin olarak böyle şeylere dahil olmak istemiyorum."
Fotoğrafçıları ifşa eden Bieber "Bu gerçek hayat mı? Sanki hayvanat bahçesinde bir hayvanmışım gibi. Beni Los Angeles'tan ayrılmaya zorlayamayacaksınız!" diyerek öfkesini dile getirdi.
"BİR DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR MİYİZ?"
Bieber "Nasıl olduğunu bilerek Los Angeles'a geldim. Burada bu adamların bana böyle davranmasına izin mi vereceğiz? İnsanlar böyle durumlar yüzünden ölüyor, Prenses Diana akla gelen ilk isimlerden biri. Daha iyi olmalıyız lütfen, bir değişiklik yapabilir miyiz?" diyerek Hollywood'da değişimin başlaması gerektiğini ifade etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hailey Bieber
- Justin Bieber
- Ruh Sağlığı