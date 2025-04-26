Justin Bieber paparazzilere isyan etti: "Sanki hayvanmışım gibi!"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber son haftalarda evliliğinde kriz yaşadığı, ruh sağlığının iyi olmadığı ve şöhreti kaldıramadığı gibi iddialarla gündemde. 2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen ve geçtiğimiz yıl Jack Blues adında bir erkek çocuk sahibi olan pop yıldızı, sosyal medya hesabında hakkındaki iddialara isyan etti.

"BU ZORBALIĞI KABUL EDECEĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"



31 yaşındaki yıldız, Hollywood'un artık değişmesi gerektiğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren spot ışıkları altında yaşayan Bieber, kendisini çekmeye çalışan bazı fotoğrafçıların görüntülerini paylaştı. Bieber paparazzilerin hayatını yaşamasına engel olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Herkes bana Los Angeles'ı terk etmemi söylüyor. Etkimin en çok gerekli olduğu yerden ayrılmam için yapılan bu zorbalığı kabul edeceğimi mi düşünüyorsunuz? Karanlıktan kaçarsak nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Ben de Hollywood'un işleyişine uyum sağladım. Utanç verici bir durum. Bir eşi ve oğlu olan bir yetişkin olarak böyle şeylere dahil olmak istemiyorum."

