Justin Bieber'ın yüzündeki değişim hayranlarını endişelendirdi
Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Justin Bieber uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda baba olan Bieber'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi. İddialara göre, şarkıcı Hailey Bieber ile evliliğinde bazı sorunlar yaşıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.
Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber'ın geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan görüntüsü gündem oldu. Üzgün ve moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren yıldızın evliliğinde sorun yaşadığı iddia edildi.
"JUSTIN İLE MÜCADELE EDİYOR"
Daily Mail'e konuşa kaynaklar, Hailey'nin arkadaşlarının Justin Bieber'ın "kabul edilemez davranışları" konusunda giderek daha fazla endişelendiğini ve bazılarının müzisyeni terk etmesi için onu teşvik ettiğini söyledi.
Çifte yakın bir kaynak "Hailey, evliliğin başlangıcından beri neredeyse Justin ile mücadele ediyor. Onu çılgınca seviyor ama o çok başıboş. Arkadaşlarından bazıları Hailey'e onu terk etmesini tavsiye etti" ifadelerini kullandı.
"KATLANILMAZ"
Bieber'ın davranışlarının bazen "katlanılmaz" olduğu ve Hailey Bieber'ın, ilk çocukları Jack Blues Bieber'ın doğumundan sonra şarkıcının değişeceğini umduğu ancak çok az şeyin değiştiği belirtildi.
Bir kaynak, "Bebek doğduğunda Justin yanındaydı ve baba olmanın onu daha iyiye doğru değiştireceğini düşündü ancak bu böyle devam etmedi" diye ekledi.
Kaynaklara göre, Bieber'ın "mutsuz" görüntüsünün nedeni, yıllarca hayatını göz önünde yaşamasının getirdiği stres. 15 yaşında şöhrete kavuşan Bieber, yıllarca sürekli ilgi odağı olması nedeniyle "içine kapanık" biri haline geldi.
Bir kaynak "Justin son birkaç yıldır zorluklarla mücadele ediyor ve bunun önemli bir kısmı belirli göz önünde olmanın getirdiği endişeden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
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