Justin Bieber'ın yüzündeki değişim hayranlarını endişelendirdi

Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber' ın geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan görüntüsü gündem oldu. Üzgün ve moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren yıldızın evliliğinde sorun yaşadığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

"JUSTIN İLE MÜCADELE EDİYOR"

Daily Mail'e konuşa kaynaklar, Hailey'nin arkadaşlarının Justin Bieber'ın "kabul edilemez davranışları" konusunda giderek daha fazla endişelendiğini ve bazılarının müzisyeni terk etmesi için onu teşvik ettiğini söyledi.

Çifte yakın bir kaynak "Hailey, evliliğin başlangıcından beri neredeyse Justin ile mücadele ediyor. Onu çılgınca seviyor ama o çok başıboş. Arkadaşlarından bazıları Hailey'e onu terk etmesini tavsiye etti" ifadelerini kullandı.

