Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber bebek sahibi oldu.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey  Baldwin Bieber çiftinin bebekleri doğdu. , Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi. 

Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi. 

30 yaşında ilk kez baba olan , bebeğinin ilk fotoğrafını da yayınladı. 

2018 yılında evlenen şarkıcı  Bieber ile model Hailey Baldwin, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi - 1

Öte yandan , W 'e verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi - 2

"SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM"
 
Bebeğinin doğumundan önce ile geçirdiği vakit hakkında  da konuşan ; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi - 3

"MUTLULUĞUMUZA İNANMAK İSTEMİYORLAR"

, ünlü şarkıcı ile ilişkisiyle ilgili de "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" diye konuşmuştu.

MAGAZİN HABERLERİ

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