Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu: İşte bebeklerinin ismi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çiftinin bebekleri doğdu. Hailey Bieber, Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi. Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi. 30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da yayınladı.

2018 yılında evlenen şarkıcı Bieber ile model Hailey Baldwin, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

Öte yandan Hailey Bieber, W Magazin'e verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti.

"SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM"



Bebeğinin doğumundan önce Justin Bieber ile geçirdiği vakit hakkında da konuşan Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.