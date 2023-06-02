Justin Long ile Kate Bosworth "doğaçlama" bir düğünle evlendi

ABD'li oyuncu Kate Bosworth ve bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Justin Long sürpriz bir evlilik yaptı. İkili "doğaçlama" bir törenle dünyaevine girdi. Bosworth'un nişanlandıktan sonra hemen evlenmek istediği ve büyük bir düğün istemediği biliniyor.



People dergisine konuşan kaynaklar, "Birkaç hafta önce doğaçlama bir düğünle evlendiler. Kate, Justin ile evlendiği için çok mutlu" ifadelerini kulandı. Page Six'in haberine göre ikili New York'da evlendi. 4 Nisan'da Justin Long, nişanlandıklarını duyurmuştu.