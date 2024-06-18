Justin Timberlake alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı

Timberlake'in menajerinden henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

"KİMSE YARALANMADI"

Bir kaynak, Sag Harbor Polis Departmanı tarafından tutuklanan şarkıcı için "Kimse yaralanmadı. Yaklaşık bir saat sonra mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen pop yıldızının bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.