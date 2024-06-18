Justin Timberlake alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı

Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.
AP'de yer alan habere göre, Timberlake, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.
Timberlake'in menajerinden henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.
"KİMSE YARALANMADI"
Bir kaynak, Sag Harbor Polis Departmanı tarafından tutuklanan şarkıcı için "Kimse yaralanmadı. Yaklaşık bir saat sonra mahkemeye çıkarılacak" dedi.
Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen pop yıldızının bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.
TURNEYE ÇIKTI
Öte yandan 10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının turnesi, 20 Aralık'ta sona erecek.
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