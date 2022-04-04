K-Pop fenomeni BTS orduya katılıyor

K-Pop fenomeni BTS, her ne kadar dünyanın en ünlü erkek müzik grubu olsa da Güney Kore yasaları gereği orduya katılmak zorunda kalabilir.



Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin tırmanışa geçtiği şu günlerde, grup üyelerinin askeri görevlerini yerine getirmelerinin 'zorunluluk' olduğunu belirten Güney Kore’nin İngiliz elçisi, BTS’in orduya katılmasının 'beklendiğini' açıkladı.



ERTELENMİŞTİ



Müzik grubunun uluslararası düzeydeki popüleritesi düşünülerek bu planın ertelenmesine karar verilmiş ve 2020 yılında grup üyelerinin askeri görevlerini 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti.