K-Pop grubu BTS üyelerinden Suga askere gidiyor

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyesi Kim Seok-jin'in ardından J-Hope da askere gitmişti. Grup üyelerinden Suga'nın da askere gideceği açıklandı.

K-Pop grubu BTS üyelerinden Suga askere gidiyor

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun üyeleri Kim Seok-Jin ve J- Hope'un ardından bir üyesinin daha zorunlu askerlik yapacağı açıklandı. Grubun yapımcı şirketi Big Hit Music, Suga'nın da askere gideceği haberini resmen duyurdu.

Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

K-Pop grubu BTS üyelerinden Suga askere gidiyor - 1

Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor. Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

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