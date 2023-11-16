K-Pop'un önemli isimlerinden Nahee hayatını kaybetti (Nahee kimdir, neden öldü?)

Nahee'nin plak şirketi Mun Hwa sosyal medya hesabı üzerinden vefat haberini verdi. Yapılan duyuruda; "Şarkıcı-söz yazarı Nahee dünyamızı terk edip gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven hayranlarınıza ani bir haber verdiğimiz için üzgünüz. Son yolculuğunda en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Son konserinden kısa bir süre sonra vefat eden Nahee'nin ölüm nedeni ise açıklanmadı.



NAHEE KİMDİR?



Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yaptı. Müzisyen, daha sonra "Blue Night" ve "Gloomy Day" şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.



Nahee'nin diğer parçaları arasında "I'm Not Fine", "I'm So Confused", "Love Note", "I Can't Sleep" ve "Treasure" yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.