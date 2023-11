K-Pop'un önemli isimlerinden Nahee hayatını kaybetti (Nahee kimdir, neden öldü?)

NAHEE KİMDİR?



Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yaptı. Müzisyen, daha sonra "Blue Night" ve "Gloomy Day" şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.



Nahee'nin diğer parçaları arasında "I'm Not Fine", "I'm So Confused", "Love Note", "I Can't Sleep" ve "Treasure" yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.