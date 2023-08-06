Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor?

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Son paylaşımıyla dikkat çeken Denizer, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor?

Bir süredir "Yargı" dizisinde Pınar Deniz ile başrolleri paylaşan Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? - 1

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burcu Denizer, hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Denizer, kendisine gelen bir hediyenin notunu yayınladı. Notta yer alan "Sevgili Burcu, sana yolladığım hasır çanta çocuğunu okutmak için el emeği ile para kazanan harika kadınlardan geliyor! Anne olmak sana çok yakışacak" ifadeleri, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

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