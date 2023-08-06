Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor?

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burcu Denizer, sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.



Denizer, kendisine gelen bir hediyenin notunu yayınladı. Notta yer alan "Sevgili Burcu, sana yolladığım hasır çanta çocuğunu okutmak için el emeği ile para kazanan harika kadınlardan geliyor! Anne olmak sana çok yakışacak" ifadeleri, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.