Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz

Bir süredir "Yargı" dizisinde Pınar Deniz ile başrolleri paylaşan Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz - 1

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burcu Denizer, birkaç hafta önce  hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yapmıştı.

Denizer, kendisine gelen bir hediyenin notunu yayınladı. Notta yer alan "Sevgili Burcu, sana yolladığım hasır çanta çocuğunu okutmak için el emeği ile para kazanan harika kadınlardan geliyor! Anne olmak sana çok yakışacak" ifadeleri, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti.

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz - 2

BÜYÜYEN KARNINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bebek beklediklerine dair iddialarla ilgili sessizliğini koruyan Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, karnı burnunda fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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