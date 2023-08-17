Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM



Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burcu Denizer, birkaç hafta önce sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yapmıştı.



Denizer, kendisine gelen bir hediyenin notunu yayınladı. Notta yer alan "Sevgili Burcu, sana yolladığım hasır çanta çocuğunu okutmak için el emeği ile para kazanan harika kadınlardan geliyor! Anne olmak sana çok yakışacak" ifadeleri, "Bebek mi bekliyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti.

BÜYÜYEN KARNINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ Bebek beklediklerine dair iddialarla ilgili sessizliğini koruyan Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, büyüyen karnını gözler önüne serdi. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, karnı burnunda fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.