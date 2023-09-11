Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile evlenen ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kaan Urgancıoğlu hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
Urgancıoğlu’nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir’deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli ‘haber’ olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim” ifadelerini kullandı.
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