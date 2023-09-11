Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile evlenen ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kaan Urgancıoğlu hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Urgancıoğlu’nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir’deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.