Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlendi.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift nikah masasına oturdu.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi - 1

En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi - 2

Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabında paylaşmış ve "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin." notunu düşmüştü.

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen izinsiz paylaşılan fotoğrafları için dava açmaya hazırlanıyor

Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen izinsiz paylaşılan fotoğrafları için dava açmaya hazırlanıyor

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