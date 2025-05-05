Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi

En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabında paylaşmış ve "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin." notunu düşmüştü.