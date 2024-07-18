Kadir Ezildi nişanlandı

Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Ezildi "17.07.2024. Sözlendik" notuyla paylaşım yaptı.

En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Ezildi "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notuyla Türkmen'e evlenme teklifi ettiği anların videosunu yayınladı.