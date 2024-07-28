Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi yıllar sonra sessizliğini bozdu (Doktor Mehmet Ezildi kimdir?)

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk ettiğini iddia ettiği babası yıllar sonra ortaya çıktı. Kadir Ezildi'nin babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu öğrenildi. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilere maruz kalan Mehmet Ezildi yapılan yorumlara isyan etti.

"ŞU ANA KADAR SESSİZ KALIP CEVAP VERMEYİŞİMİN SEBEBİ..."

Mehmet Ezildi, hakkında yazılan eleştiri yüklü yorumlara tepki gösterdi. Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin sebebinin oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?

Plastik Cerrahı olan Mehmet ezildi, iki erkek babasıdır. Ezildi, Şişli'de bulunan bir klinikte çalışmaktadır.