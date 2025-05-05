Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen kimdir?

Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen 1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Erzurum Yakutiyelidir. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi.



Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişan töreni geçtğimiz yıl 19 Temmuz'da Erzurum'da Eylül ayında ise İstanbul'da gerçekleşmişti.