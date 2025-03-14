Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi.

Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu 'ın son hali ortaya çıktı. Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ziyaret etti. Taş, X hesabından Kadir İnanır ile bir fotoğrafını paylaştı.

Alper Taş paylaşımına "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" notunu düştü.

Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf - 1

Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, son olarak iş insanı Mithat Erdem ziyaret etmiş ve Erdem, "Can dostum ... Daha güzel günlere" notuyla paylaşım yapmıştı.

Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf - 2

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK KARE

Geçtiğimiz aralık ayında Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etmişti. Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz ’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla paylaşım yaptı.

Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf - 3
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