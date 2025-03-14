Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ziyaret etti. Taş, X hesabından Kadir İnanır ile bir fotoğrafını paylaştı.



Alper Taş paylaşımına "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" notunu düştü.