Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.