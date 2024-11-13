Kafalar ekibinden Atakan Özyurt baba oldu
Kafalar ekibinin üyesi Atakan Özyurt baba olduğunu duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile nikah masasına oturmuştu. Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt, bebek sahibi olduklarını duyurdu. Çift, "17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk..." notuyla müjdeli haberi verdi.
Özyurt, oğlunun ilk karesini "Hoş geldin oğlum, çok güzelsin" notuyla paylaştı.
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