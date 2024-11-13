Kafalar ekibinden Atakan Özyurt baba oldu

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile nikah masasına oturmuştu. Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt, bebek sahibi olduklarını duyurdu. Çift, "17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk..." notuyla müjdeli haberi verdi.

Özyurt, oğlunun ilk karesini "Hoş geldin oğlum, çok güzelsin" notuyla paylaştı.