Kahtalı Mıçe'nin 25 akrabası depremde yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkım ve binlerce can kaybına sebep oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.



'Kahtalı Mıçe' lakaplı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı. '2. Sayfa'nın haberine göre, 70 yaşındaki Kahtalı Mıçe, iki büyük depremde 25 akrabasını kaybetti.

Kendi sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kahtalı Mıçe, çok sayıda yakınından gelen vefat haberleri ile acıların en büyüğünü yaşadı.



KAHTALI MIÇE KİMDİR?



Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu. Çocukluğunda pamuk tarlasında çalıştı, bu sebeple ilkokulu dokuz senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da türkücülük yaptı, düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'nde işe başladı. 2006 yapımı 'Beynelmilel' filminde rol aldı.



1989-1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991'de İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. 1975 yılında Hülya Hanım ile evlenen Kahtalı Mıçe'nin dört çocuğu bulunuyor.