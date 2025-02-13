Kalben'den yeni paylaşım: Zayıflasan güzel kadınsın diyenleri öpüyorum

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kalben, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Dans ederken çektiği videoyu paylaşan Kalben, hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.

"BİR SÜREDİR EVİMDE DANS ETMİYORDUM" Kalben, paylaşımında “Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık. Henüz pişirmekte olduğumuz, adını sizin Frankfurt’ta koyduğunuz Yeşil Gözlerin ile açtık konseri. 10. yıl albümüme adını veren şarkıyı ilk kez çalarak kapadık geceyi. Aranızda dolaştım. Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz. Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

"HER DAVRANIŞTAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ BEDENİM" Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahseden Kalben, “38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da. İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi. Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım, senelerce kahve ve tütünden başka kötü alışkanlığım olmadan da var oldum. Her davranıştan ve rutinden çok şey öğrendi bedenim. Enginarını, suyunu, güneşini ve doğasını eksik etmemeyi anladı" dedi.

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