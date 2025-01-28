Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den yeni paylaşım

"Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA PAYLAŞIM YAPTI

Taburcu olan Elvin Levinler, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, paylaşımında "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.