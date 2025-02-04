Kalp ameliyatı olmuştu: Elvin Levinler'den duygusal paylaşım

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler geçtiğimiz hafta hayranlarını korkuttu. 36 yaşındaki oyuncu ve sosyal medya fenomeni kalp ameliyatı geçirdi.



Ameliyat olmadan önce babası Selçuk Levinler'i kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı.

Levinler, babasını defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:

"Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum."

"BU VEDAYI VE IŞIĞI ASLA UNUTMAYACAĞIM" Levinler sözlerine "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım. Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı" diye devam etti.

