Kamil Güler kimdir? Oyuncu Kamil Güler kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Kamil Güler, ekranların popüler dizilerinden Çiçek Taksi'de Erdal karakterine hayat vermişti. Güler, 1994 yılınan bu yana ekranlarda yer alıyor. Fenomen dizi İnci Taneleri'nde de Koray rolü ile sevenleri karşısına çıkacak olan Kamil Güler aslen nereli, kaç yaşında?



KAMİL GÜLER KİMDİR?



Güler, 12 Ekim 1972 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındand olan Güler, ilk olarak tiyatronun oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra bir süreliğine CEO'luğunu yürütmüştür. Akabinde İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'ndan ayrılan oyuncu, kariyei boyunca birçok yapımda rol aldı.



Güler gazeteci Sevim Gözay ile 1997 - 1998 yılları arasında evlilik gerçekleştirdi. Yeşim Büber ile evlenen Güler'in bu evliliği ise bir sene kadar sürdü. 19 Haziran 2014'te milli voleybolcu Neslihan Demir evlendi ve çift 2023 yılında ayrıldı.



Dizileri



İnci Taneleri

Kimler Geldi, Kimler Geçti

Sakla Beni

Mahsusa: Trablusgarb

İşte Bu Benim Masalım

Filinta

Güzel Çirkin

Kızım Nerede?

Haneler

M.A.T

Ece

İpsiz Recep

Komiser Nevzat

Aşk Eski Bir Yalan

Acemi Cadı

Maçolar

Gümüş

Erkek Tarafı

Adı Aşk Olsun

Metro Palas

Ayışığı Neredesin

Emanet

Çiçek Taksi

Benimle Evlenir misin?

Affet Bizi Hocam

Şehnaz Tango