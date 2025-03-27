Kamil Güler kimdir? Oyuncu Kamil Güler kaç yaşında, nereli, eşi kim?
Oyuncu Kamil Güler, İnci Taneleri dizisine Koray rolü ile dahil oluyor. Başarılı isim, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu kurucuları arasındadır. Neslihan Demir ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncunun evliliği 2023 yılında noktalandı. İşte, Kamil Güler hayatı...
Kamil Güler, ekranların popüler dizilerinden Çiçek Taksi'de Erdal karakterine hayat vermişti. Güler, 1994 yılınan bu yana ekranlarda yer alıyor. Fenomen dizi İnci Taneleri'nde de Koray rolü ile sevenleri karşısına çıkacak olan Kamil Güler aslen nereli, kaç yaşında?
KAMİL GÜLER KİMDİR?
Güler, 12 Ekim 1972 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındand olan Güler, ilk olarak tiyatronun oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra bir süreliğine CEO'luğunu yürütmüştür. Akabinde İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'ndan ayrılan oyuncu, kariyei boyunca birçok yapımda rol aldı.
Güler gazeteci Sevim Gözay ile 1997 - 1998 yılları arasında evlilik gerçekleştirdi. Yeşim Büber ile evlenen Güler'in bu evliliği ise bir sene kadar sürdü. 19 Haziran 2014'te milli voleybolcu Neslihan Demir evlendi ve çift 2023 yılında ayrıldı.
Dizileri
İnci Taneleri
Kimler Geldi, Kimler Geçti
Sakla Beni
Mahsusa: Trablusgarb
İşte Bu Benim Masalım
Filinta
Güzel Çirkin
Kızım Nerede?
Haneler
M.A.T
Ece
İpsiz Recep
Komiser Nevzat
Aşk Eski Bir Yalan
Acemi Cadı
Maçolar
Gümüş
Erkek Tarafı
Adı Aşk Olsun
Metro Palas
Ayışığı Neredesin
Emanet
Çiçek Taksi
Benimle Evlenir misin?
Affet Bizi Hocam
Şehnaz Tango
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