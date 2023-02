Kanadalı şarkıcı Jully Black milli marştaki bir kelimeyi neden değiştirdi?

Salt Lake City'deki Vivint Arena'da dolu tribünler karşısında performansını sergileyen Jully Black, marşın sözlerini değiştirmek üzereydi:

“Evimiz ve anayurdumuz” (our home and native land) olan sözleri, “Anayurttaki evimiz” (our home on native land) şeklinde söyleyecekti.

Yerli halkın haklarına bir selam niteliğindeki tek kelimelik değişiklik bir hayli dikkat çekti.

Bazıları bir asırlık marştaki bu değişikliğin kalıcı hale getirilmesini istedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Toronto’da doğup büyüyen Black, birkaç yıl önce Kanada’daki bazı yerli halkların eski yatılı okul arazilerinde isimsiz mezarlara dair kanıtlar bulduklarını söylemesinin ardından ülkesinin ulusal marşını söylemeyi bıraktığını söyledi.

19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda yaklaşık 150 bin yerli çocuk, ailelerinden alınarak asimile edilmek üzere devlet tarafından yönetilen bu yatılı okullara yerleştirildi. Bu okullarda ise en az 3 bin 200 çocuğun öldüğü sanılıyor.

BBC’ye konuşan Black, “Bunun ortaya çıkışı pek çok şeyi beraberinde getirdi” dedi.

Basketbol maçı öncesinde kendisinden marşı seslendirmesi istendiği ise Black, çocukken söylediği marşın sözlerine daha yakından bakmanın vakti geldi diye düşündü. Beraberinde ise değişikliğin kaçınılmaz olduğunu söyledi:

“'Evimiz ve anayurdumuz’ bir yalan. Doğru olan ise ‘Anayurttaki evimiz’.”