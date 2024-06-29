Kanser tedavisi gören Kral Charles'ın yeni portresi

Silahlı Kuvvetler Günü anısına Kral Charles'ın askeri üniforma giydiği yeni bir portresi yayınlandı. Windsor Kalesi'nin Büyük Koridoru'nda çekilen fotoğrafta hükümdar, madalya, kılıç ve süslemelerle dolu tören elbisesi giyerken görülüyor.
Silahlı Kuvvetler Günü, Haziran ayının son Cumartesi gününe denk geliyor. Kral Charles'ın fotoğrafı, Kral'ın 2023'teki taç giyme töreninin resmi fotoğraflarını çeken kraliyet fotoğrafçısı Hugo Burnand tarafından çekildi.
SON PORTRESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresinde kırmızı renklerin hakimiyeti tartışma yaratmıştı. Portreye "Bana kraliyetin alevler içinde kalacağı ya da kralın cehennemde yanacağı mesajı verdi", "Kan banyosu yapıyor gibi görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.
Jonathan Yeo, eseriyle ilgili Sunday Times'a konuştu.
"Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikayenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" diyen Yeoh, portrede neden bu kadar çok kırmızı kullanmayı seçtiğinden de bahsetti.
"KIRMIZININ DİKKAT DAĞITACAĞINI DÜŞÜNDÜM"
Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.
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