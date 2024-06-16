Kanser tedavisi gören Prenses Kate'den Babalar Günü paylaşımı

Paylaşımda "Seni seviyoruz baba. Babalar Günün Kutlu olsun! G, C, L" ifadelerine yer verildi.

Prenses bugün, eşi Prens William 'ın Babalar Günü'nü kutladı. Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Prenses Kate , kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, dün İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı.

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

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Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini veya aile üyelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.