Kanser tedavisi gören Prenses Kate'den Babalar Günü paylaşımı

Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Prenses Kate, eşi Prens William'ın Babalar Günü'nü özel bir kareyle kutladı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate'den Babalar Günü paylaşımı

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, dün İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı. 

Prenses bugün, eşi 'ın Babalar Günü'nü kutladı. Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Paylaşımda "Seni seviyoruz baba. Babalar Günün Kutlu olsun! G, C, L" ifadelerine yer verildi.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini veya aile üyelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.

Prenses Kate aylar sonra geri döndü: Trooping the Colour resmi töreni başladı

Prenses Kate aylar sonra geri döndü: Trooping the Colour resmi töreni başladı

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